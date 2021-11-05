Овечкин поразил ворота 150-му голкиперу за карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Флоридой» поразил ворота Спенсера Найта, который заменил Бобровского во втором периоде игры. Таким образом, он стал 150-м голкипером, которому забивал российский форвард на протяжении карьеры.

Об этом сообщается в твиттере CapitalsPR.

Александр Овечкин признан второй звездой матча по итогам игры с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ). На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» гол и два ассиста.

Александр Овечкин забил свою 10-ю шайбу в сезоне и набрал 18 очков. Он закрепился на третьем месте в гонке бомбардиров текущего сезона вслед за Макдэвидом и Драйзайтелем.