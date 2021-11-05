Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Сан-Хосе» в гостях

5 ноября на стадионе «САП Центр» в Сан-Хосе состоялся матч между одноименной командой и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Бернс (8-я минута), Кутюр (18) и Меркли (25). У «Сент-Луиса» отличились Саад (11, 29), Бучневич с голевых передач Барбашева и Костина (25), Нил (32) и Томас (60).

Для Павла Бучневича это было третье результативное действие и второй гол в сезоне по итогам семи матчей.

После успеха подопечных Беруби «Сент-Луис» поднялся на вторую строчку Запада, имея в активе 15 очков. На счету «Сан-Хосе» 12 баллов и шестая позиция.

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