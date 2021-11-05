Алексей Жамнов: Ковальчуку интересна работа в качестве менеджера сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал работу олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в качестве менеджера национальной команды по работе с игроками НХЛ .

«Я вижу, что у него есть контакты со всеми — не только с игроками, но и с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. И я думаю, что Илья в Северной Америке - на своем месте. Эта работа для него интересна», - приводит слова Жамнова ТАСС.

Отметим, что сейчас Ковальчук, находящийся, как и Жамнов, в Северной Америке, занимается вопросом по снятию дисквалификации с форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, чтобы нападающий смог принять участие в Олимпиаде.

Напомним, что в прошлом сезоне Илья выиграл Кубок Гагарина вместе с омским «Авангардом». Однако, он покинул команду, надеясь подписать контракт с клубом НХЛ. Ковальчук о завершении карьеры пока не объявлял.