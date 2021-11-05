Жамнов - о неудачном старте сезона Капризова: От него многого ждут, и мы это прекрасно понимаем

Главный тренер национальной сборной Алексей Жамнов прокомментировал неудачный старт сезона для форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. На счет россиянина восемь очков в девяти матчах, но только один заброшенный гол.

«Все проходят через такие этапы, когда, можно сказать, не идет шайба, - сказал Жамнов. - В этой ситуации надо просто его поддержать, и мы звоним ему постоянно. Самое главное, он все прекрасно понимает, нужно больше позитива, чуть абстрагироваться от этого».

«Ясно, что на парня, отыгравшего всего один сезон, свалилось такое давление. От него многого ждут, и мы это прекрасно понимаем», - приводит слова Жамнова ТАСС.

В прошлом сезоне в регулярном чемпионате НХЛ Капризов забросил больше всего голов среди новичков и стал первым среди дебютантов лиги по набранным очкам.