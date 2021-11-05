Капризов - о своей результативности: Я большинство своих сезонов начинал медленно

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о своем старте сезона в регулярном чемпионате, в котором он за девять матчей лишь однажды забросил шайбу и отдал восемь передач.

«Я очень счастлив. Конечно, это большое облегчение, наконец, забить гол. Конечно, этот гол придаст мне дополнительной уверенности. Но не думайте о том, что вы не можете забить. Просто играйте в хоккей, делайте это правильно, и голы будут. Вот на что нужно обратить внимание.

В целом, по опыту прошлых лет, большую часть сезонов я начинал медленно. Так было, сколько себя помню. Потом по ходу чемпионата набираю обороты, потом идут голы, передачи, все остальное», - цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне в регулярном чемпионате НХЛ Капризов забросил больше всего голов среди новичков и стал первым среди дебютантов лиги по набранным очкам.

Минувшим летом игрок подписал с «Уайлд» контракт на 45 миллионов долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком клуба.