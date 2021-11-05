Бывший тренер «Трактора» - о возможной дисквалификации Ничушкина: Это чистая провокация

Бывший тренер «Трактора» по ОФП Виктор Гудзик отреагировал на информацию о положительной допинг пробе у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Почему эта история всплыла восемь лет спустя? Чтобы Ничушкин в сборной не играл. В НХЛ он продолжит выступать, потому что там не обращают внимания на ВАДА. Это чисто провокация», - приводит слова Гудзика «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит четыре года дисквалификации из-за положительного результата пробы на тестостерон, взятой в 2013 году. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

Отметим, что при этом россиянин может продолжить выступать в НХЛ, поскольку в этой лиге не принимают во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.