«Авангард» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Салават Юлаев»

Омский «Авангард» победил уфимский «Салават Юлаев» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «ястребов» дубль оформил Оливер Каски (11-я и 33-я минуты). Еще по шайбе забросили Владимир Брюквин (44) и Павел Дедунов (60). У гостей отличились Александр Кадейкин (24) и Данил Алалыкин (31).

Таким образом, «Авангард» набрал 29 очков и вышел на пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» располагается на третьей строчке. Уфимский клуб набрал 38 очков.

В следующем матче 7 ноября «Авангард» сыграет в Москве с «Динамо», а «Салават Юлаев» примет дома «Трактор».

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