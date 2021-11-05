ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 ноября 16:56
автор: Александр Поволоцкий

«Авангард» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Салават Юлаев»

Омский клуб до этого проиграл три матча.

Омский «Авангард» победил уфимский «Салават Юлаев» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «ястребов» дубль оформил Оливер Каски (11-я и 33-я минуты). Еще по шайбе забросили Владимир Брюквин (44) и Павел Дедунов (60). У гостей отличились Александр Кадейкин (24) и Данил Алалыкин (31).

Таким образом, «Авангард» набрал 29 очков и вышел на пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» располагается на третьей строчке. Уфимский клуб набрал 38 очков.

В следующем матче 7 ноября «Авангард» сыграет в Москве с «Динамо», а «Салават Юлаев» примет дома «Трактор».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Каски (Найт, Цегларик)

1:1 – Кадейкин (Хафизуллин, Пустозеров)

2:1 – Алалыкин (Плэтт, Метсола)

2:2 – Каски (Сошников, Найт)

2:3 – Брюквин (Каблуков, Береглазов)

2:4 – Дедунов (Цегларик)

Вратари:
Броски:
Штраф:

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Оттава" потерпела поражение от "Вегаса", Зуб и Дадонов обменялись передачами"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге ЕвропыМедведева: "Анна Каренина" - это не шоу, это театрСтаршая дочь лучшего хоккеиста в истории - редкая красотка!Русскую гимнастку заподозрили в романе с Ди КаприоСмотрите, что сделал Дзюба сразу после матча «Ювентус» — «Зенит»
Шок? Сенсация? А вот и нет! Как Щербакова и Хромых проиграли короткую программу… бельгийке
В Турине стартовал 3-й этап Гран-при. После короткой программы лидирует Лона Хендрикс из Бельгии, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова отстают на 1,48 и 1,79 балла соответственно.
Карпин троллит Модрича… А ведь Лука когда-то забивал «Спартаку», где Валерий Георгиевич был гендиром, а Дзюба — бомбардиром
Главный тренер сборной России Валерий Карпин снова оказался в центре внимания.
343 гола Роналду, Месси, Левандовски в Лиге чемпионов: динамика по сезонам
Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски продолжают улучшать свои показатели в Лиге чемпионов и еще долго будут оставаться лучшими бомбардирами в истории турнира. Пока ЛЧ взяла паузу, вспоминаем в нашем видео, как португальцу, аргентинцу и поляку удалось наколотить на троих почти 350 мячей.
Новый спонсор «Спартака», оживший дух Ричарда Третьего и перчатки Де Хеа в обзоре мемов
Главные события еврокубковой недели в картинках и остротах.
«Величайший боксер современности заберет четвертый пояс». Прогноз Валуева на бой Альварес — Плант
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от боя за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, в котором 7 ноября 2021 года в Лас-Вегасе встретятся мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант.
«В прошлый раз я угадал победу Камару, думаю, угадаю и теперь». Валуев — о главном бое UFC 268
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев дал прогноз на чемпионский бой в полусреднем дивизионе UFC между нигерийцем Камару Усманом и американцем Колби Ковингтоном, который пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.
14-й тур РПЛ с дерби «Спартак» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 и 7 ноября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четырнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны четыре матча.
Нигерийский Кошмар снова побьет болтливого американца. Расклад и лучшие ставки на UFC 268
7 ноября пройдет очередной турнир UFC, главным событием которого станет бой-реванш в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном. «Плеймейкер» представляет этот и другой поединки большого вечера ММА в Нью-Йорке.
Хорошо хоть Украину ближе не подпустили… Россия — по-прежнему 10-я в рейтинге УЕФА
После очередного тура в еврокубках Россия осталась на десятом месте в таблице клубных коэффициентов УЕФА.
В шаге от Золотого Бретта! Овечкин забил в ворота лучшей команды НХЛ — есть гол №740 (видео)
В выездном матче НХЛ с «Флоридой» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи, но это не спасло «Вашингтон» от поражения в овертайме (4:5).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика