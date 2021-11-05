Кравцов забросил шайбу за «Трактор» в первом матче после возвращения из НХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцова забросил первую шайбу после возвращения из НХЛ.

Форвард отличился в гостевом матче с «Барысом». Виталий забросил шайбу в конце стартового периода и вывел гостей вперед.

Срок аренды не называется, но ранее сообщалось, что 21-летний хоккеист будет играть в КХЛ до конца сезона.

В минувшем сезоне Кравцов провел за «Рейнджерс» 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». После этого Виталий также отправился в аренду в «Трактор».

В текущем чемпионате НХЛ россиянин на лед не выходил.