Кравцов забросил шайбу за «Трактор» в первом матче после возвращения из НХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцова забросил первую шайбу после возвращения из НХЛ.
Форвард отличился в гостевом матче с «Барысом». Виталий забросил шайбу в конце стартового периода и вывел гостей вперед.
Срок аренды не называется, но ранее сообщалось, что 21-летний хоккеист будет играть в КХЛ до конца сезона.
В минувшем сезоне Кравцов провел за «Рейнджерс» 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». После этого Виталий также отправился в аренду в «Трактор».
В текущем чемпионате НХЛ россиянин на лед не выходил.