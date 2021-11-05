Как сообщает официальный сайт НХЛ, Сергачев дисквалифицирован на два матча за удар в голову форварда «Торонто» Митчелла Марнера в матче, который состоялся в четверг.

Напомним, что инцидент произошел в концовке первого периода, а Сергачев был наказан малым штрафом.

- Во втором периоде он извинился, но такие вещи хочется видеть как можно реже. Хотя они все равно периодически случаются, - прокомментировал эпизод нападающий «Мэйпл Лифс».

Добавим, что Сергачев сможет вернуться на лед в следующую субботу во встрече с «Флоридой».