Владимир Плющев: К этому сезону Овечкин подготовился лучше, чем к прошлому

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о результативности российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

– То, что в прошлом году у него не удался сезон, не показатель для хорошего мастера, который прекрасно знает, что он может и как он может. К этому сезону, видимо, он подготовился лучше, чем это было в прошлом сезоне, и показывает тот результат, которого от него все ждут, – цитирует Плющева «Газете.Ru».

Напомним, что Овечкин отличился голом в матче с «Флоридой» (4:5), который прошел в ночь с четверга на пятницу. Эта шайба стала для капитана «Кэпиталз» десятой в десяти матчах текущего сезона.