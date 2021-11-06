Передача Свечникова помогла «Виннипегу» разгромить «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Джетс».
В составе победителей по одной шайбе забросили Пол Штястны, Нил Пионк, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Николай Элерс. Российский нападающий хозяев Евгений Свечников отметился результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «+1».
«Блэкхокс» ответили единственным забитым голом в исполнении Маккензи Энтвистла.
Отметим, что «Чикаго» потерпел 11-е поражение в 12 матчах.
В следующем матче «Виннипег» примет дома «Айлендерс» (7 ноября), а «Чикаго» сыграет на своей арене с «Нэшвиллом» (8 ноября).