Голевая передача Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 6:5 ОТ в пользу «Ойлерз».

Победную шайбу в овертайме забросил Леон Драйзайтль. В основное время дубль оформил Ессе Пульюярви. Также по одному голу забили Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри и Зак Хайман.

«Рейнджерс» ответили дублем Мика Зибанеджада. Помимо этого по шайбе забросили Филип Хитил, Кевин Руни и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей, а вратарь Александр Георгиев отразил 33 броска из 39.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Калгари» (7 ноября), а «Эдмонтон» отправится в гости к «Детройту» (10 ноября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Рейнджерс» – 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Хитил (Блэйз, Лундквист), 2:53

1:1 – Хайман (Нерс, Бэрри), 19:11

1:2 – Руни (Хитил), 23:52

1:3 – Крайдер (Гудроу, Фокс), 25:11

1:4 – Зибанежад (Панарин, Строум), 27:56

2:4 – Пулюярви (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 35:41

3:4 – Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид), 42:00

4:4 – Пулюярви (Бушар, Кит), 44:35

4:5 – Зибанежад (Крайдер), 48:18

5:5 – Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри), 58:01

6:5 – Драйзайтль (Макдэвид, Нерс), 64:27

Вратари: Коскинен 20/25 – Георгиев 33/39