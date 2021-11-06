Голевая передача Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 6:5 ОТ в пользу «Ойлерз».
Победную шайбу в овертайме забросил Леон Драйзайтль. В основное время дубль оформил Ессе Пульюярви. Также по одному голу забили Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри и Зак Хайман.
«Рейнджерс» ответили дублем Мика Зибанеджада. Помимо этого по шайбе забросили Филип Хитил, Кевин Руни и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей, а вратарь Александр Георгиев отразил 33 броска из 39.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Калгари» (7 ноября), а «Эдмонтон» отправится в гости к «Детройту» (10 ноября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» – «Рейнджерс» – 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)
Голы:
0:1 – Хитил (Блэйз, Лундквист), 2:53
1:1 – Хайман (Нерс, Бэрри), 19:11
1:2 – Руни (Хитил), 23:52
1:3 – Крайдер (Гудроу, Фокс), 25:11
1:4 – Зибанежад (Панарин, Строум), 27:56
2:4 – Пулюярви (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 35:41
3:4 – Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид), 42:00
4:4 – Пулюярви (Бушар, Кит), 44:35
4:5 – Зибанежад (Крайдер), 48:18
5:5 – Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри), 58:01
6:5 – Драйзайтль (Макдэвид, Нерс), 64:27
Вратари: Коскинен 20/25 – Георгиев 33/39