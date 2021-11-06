Крикунов - о возможной дисквалификации Ничушкина: Думаю, они специально это делают

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на информацию о положительной допинг пробе у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Вполне возможно, что, когда он был в Сочи, употреблял что-то такое, что состав поменялся и стал запрещенным. У меня было подобное на Олимпиаде-2006. Брат хоккеиста принес таблетки, чтобы он смог заснуть, потом оказалось, что там была добавка и ему запретили играть. В случае с Ничушкиным может быть и такое. Неудивительно, что столько лет прошло и только выявили, думаю, они специально это делают», - приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит четыре года дисквалификации из-за положительного результата пробы на тестостерон, взятой в 2013 году. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

Отметим, что при этом россиянин может продолжить выступать в НХЛ, поскольку в этой лиге не принимают во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.