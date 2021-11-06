«Ванкувер» Подколзина проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» в гостях оказался сильнее «Ванкувера». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Предаторз».
В составе победителей отличились Роман Йози, Мэтт Дюшейн и Филип Томасино. Российский нападающий Яков Тренин очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «-2».
У «Ванкувера» шайбы забросили Брок Бозер и Нильс Хегландер. Форвард Василий Подколзин результативными действиями не отметился.
В следующем матче «Ванкувер» примет дома «Даллас», а «Нэшвилл» сыграет на выезде с «Чикаго». Обе встречи состоятся 8 ноября.
В других матчах «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» (3:2), а «Анахайм» оказался сильнее «Аризоны» (3:1).