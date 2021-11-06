«Ванкувер» Подколзина проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Шок? Сенсация? А вот и нет! Как Щербакова и Хромых проиграли короткую программу… бельгийке

В Турине стартовал 3-й этап Гран-при. После короткой программы лидирует Луна Хендрикс из Бельгии, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова отстают на 1,48 и 1,79 балла соответственно.