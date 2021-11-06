Милонов - о возможной дисквалификации Ничушкина: Будет новая волна допинговых дел

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов отреагировал на информацию о положительной допинг пробе у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Будет новая волна допинговых дел. Уже давным-давно нужно принять единый подход и стандарт по расследованию ситуаций с запрещенными препаратами, потому что ситуации трактуются по-разному. Но каждый раз перед участием российских спортсменов в важных соревнованиях они открывают загашник и достают пробы. Честно говоря, правосудие в сфере спорта абсолютно дремучее», - приводит слова Милонова «Метарейтинг».

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит четыре года дисквалификации из-за положительного результата пробы на тестостерон, взятой в 2013 году. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

Отметим, что при этом россиянин может продолжить выступать в НХЛ, поскольку в этой лиге не принимают во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.