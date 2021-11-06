Матч КХЛ «Салават Юлаев» - «Трактор» отменен из-за вируса в составе башкирской команды

КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата «Салават Юлаев» - «Трактор» из-за того, что уфимская команда вынуждена сесть на недельный карантин.
Ряд хоккеистов башкирской команды заболел вирусом гриппа «А», поэтому по требованию местного Роспортребнадзора команда «Салават Юлаев» в полном составе должна изолироваться на семь дней.
Отмечается, что все ПЦР тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Матч «Салават Юлаев» - «Трактор» должен был начаться 7 ноября в 14:30 по московскому времени.
источник: КХЛ