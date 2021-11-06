Матч КХЛ «Салават Юлаев» - «Трактор» отменен из-за вируса в составе башкирской команды

С Виторией — всё? Похоже, «Спартак» больше не верит в португальца и нацелился на экс-помощника Конте

Итальянские инсайдеры пишут о начале переговоров красно-белых с Паоло Ваноли, который когда-то забивал за «Парму» в Лужниках, а затем ассистировал Антонио Конте.