«Спартак» на своем льду уступил минскому «Динамо»

Хоккеисты «Спартака» в овертайме проиграли минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе минского клуба заброшенными шайбами отметились Владимир Алистров (2-я минута), Мальте Стремвалль (24) и Дмитрий Буйницкий (38), у московской команды точными бросками отметились Джейк Виртанен (18, 46), Николай Чебыкин (25).

После этой игры «Спартак» набрал 30 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 32 очками занимает на Западе шестое место.

После этой игры «Спартак» набрал 30 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 32 очками занимает на Западе шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Алистров (Дерябин, Пышкайло), 01:54

1:1 – Виртанен (Цыплаков, Петтерссон), 17:03 (5х4)

1:2 – Стремвалль (Пышкайло), 23:58

2:2 – Чебыкин (Швырев, Евенко), 24:36

2:3 – Буйницкий (Стремвалль, Бек), 37:43 (6х5)

3:3 – Виртанен (Петтерссон, Лехтеря), 45:35

3:4 – Теденбю (Бек), 61:24

Вратари: Данск, Красиков – Рыбар.