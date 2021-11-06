Покер Уила принес «Ак Барсу» волевую победу над «Автомобилистом»

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе казанского клуба покером отметился Джордан Уил (5-я, 24-я, 56-я и 60-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Артема Лукоянова (46). у команды из Екатеринбурга отличились Джесси Блэкер (12), Брукс Мэйсек (28, 43) и Яков Рылов (55).

После этой игры «Ак Барс» набрал 36 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 29 очками занимает на Востоке шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)

Голы:

1:0 – Уил (Петров), 04:02

1:1 – Блэкер (Принс, Гуркин), 11:28 (4х4)

2:1 – Уил (Хенкель), 23:32 (5х4)

2:2 – Мэйсек (Спунер, Блэкер), 27:29 (5х4)

2:3 – Мэйсек (Бочаров, Спунер), 42:58 (5х4)

3:3 – Лукоянов (Бурмистров), 45:34

3:4 – Рылов (Кормье), 54:19

4:4 – Уил (Кэмпфер), 55:47

5:4 – Уил (Кэмпфер), 59:49

Вратари: Билялов – Галкин.