Передача Свечникова не помогла «Каролине» обыграть «Флориду»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Каролины». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Пантерз».

В составе победителей дубль оформил Энтони Дюклер. Также по одной шайбе забросили Фрэнк Ватрано, Антон Лунделль и Патрик Хернквист. Российский форвард Максим Мамин очков не набрал.

У гостей голы забивали Йеспер Фаст и Винсент Трочек. Российский нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей.

Отметим, что «Флорида» одержала 10-ю победу в 11 матчах, «Каролина» проиграла первую игру в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Каролина» – 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Дюклер (Монтур, Верхаг), 2:28

2:0 – Ватрано (Дюклер, Монтур), 10:02

3:0 – Лунделль (Гудас, Типпет), 13:14

4:0 – Хернквист (Дюклер, Райнхарт), 15:28

4:1 – Фаст (Трочек, Слэвин), 27:01

4:2 – Трочек (Терявяйнен, Свечников), 35:20

5:2 – Дюклер (Верхаг), 59:01

Вратари: Найт 30/32 – Андерсен 23/27, Раанта 4/4.