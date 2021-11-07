«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» в гостях оказалась сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Флайерз».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дерик Брассар и Шон Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился.
Хозяева площадки ответили одним голом в исполнении Бретта Лисона. Форвард Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов завершили матч с показателем полезности «-1».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Филадельфия» – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Брассар (Браун, Эткинсон), 31:18
0:2 – Кутюрье (Жиру, Ристолайнен), 35:44
1:2 – Лисон (Карлсон, Макмайкл), 46:02
Вратари: Ванечек 30/32 – М.Джонс 31/32.
источник: «Советский спорт»