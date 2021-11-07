Дубли из ассистов Чинахова и Гаврикова помогли «Коламбусу» победить «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своей площадке оказался сильнее «Колорадо». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Блю Джекетс».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Карлссон, Александр Тексье, Оливер Бьеркстранд и Коул Силлинджер. Российский нападающий Егор Чинахов и защитник Владислав Гавриков записали на свой счет по две результативные передачи.
«Эвеланш» ответили дублем в исполнении Андре Бураковски.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Колорадо» – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
1:0 – Карлссон (Чинахов, Ворачек), 11:44
1:1 – Бураковски (Жирар, Кадри), 16:16
1:2 – Бураковски (), 33:16
2:2 – Тексье (Мерзликин, Робинсон), 53:37
3:2 – Силлинджер (Гавриков, Чинахов), 58:58
4:2 – Бьоркстранн (Гавриков, Дженнер), 59:30
Вратари: Мерзликин 34/36 – Кюмпер 38/41.