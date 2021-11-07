«Миннесота» победила «Питтсбург», Капризов отметился шайбой и голевой передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в гостях оказалась сильнее «Питтсбурга». Встреча завершилась победой «Уайлд» в серии буллитов - 5:4.
Автором победного броска стал Ник Бьюгстад. В основное время у «Миннесоты» дубль оформил Джаред Сперджен, еще по шайбе забросили Райан Хартман и Кирилл Капризов, на счету которого также результативная передача и реализованный буллит.
Также Капризов побил рекорд по очкам среди новичков клуба, превзойдя достижение Мариана Габорика. Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Миннесота» – 4:5 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 2:3)
Голы:
0:1 – Капризов (Годро, Голигоски), 9:44
1:1 – Капанен (Родригес, Цукер), 16:33
2:1 – Капанен (Цукер, Родригес), 19:04
3:1 – Генцел (Мэтисон, Раст), 33:34
3:2 – Эрикссон Эк (Брудин, Сперджен), 36:57
4:2 – Капанен (Летанг, Раст), 48:45
4:3 – Сперджен (Капризов, Годро), 56:41
4:4 – Хартман (Бэкман, Дамба), 59:57
Вратари: Джерри 36/40 – Тэлбот 35/39.