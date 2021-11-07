«Калгари» разгромил «Рейнджерс», Шестеркин пропустил шесть шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флэймз».

В составе победителей дубль оформил Джонни Годро. Также по одной шайбе забросили Шон Монахан, Брэд Ричардсон, Милан Лучич и Мэттью Ткачук.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 37. Форвард Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «-1»., не отличившись результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Рейнджерс» – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы:

1:0 – Монахан (Линдхольм, Ткачак), 16:00

2:0 – Ричардсон (Льюис, Шилингтон), 29:15

3:0 – Годро (Хэнифин, Ткачак), 31:19

4:0 – Годро (Ткачак), 46:42

5:0 – Лучич (Манджипани, Дюбе), 53:13

6:0 – Ткачак (Линдхольм, Годро), 54:56

Вратари: Маркстрем 22/22 – Шестеркин 31/37.