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«Калгари» разгромил «Рейнджерс», Шестеркин пропустил шесть шайб

Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Сэдлдоума».
07 ноября 2021 09:39

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флэймз».

В составе победителей дубль оформил Джонни Годро. Также по одной шайбе забросили Шон Монахан, Брэд Ричардсон, Милан Лучич и Мэттью Ткачук.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 37. Форвард Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «-1»., не отличившись результативными действиями.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» – «Рейнджерс» – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы:
1:0 – Монахан (Линдхольм, Ткачак), 16:00
2:0 – Ричардсон (Льюис, Шилингтон), 29:15
3:0 – Годро (Хэнифин, Ткачак), 31:19
4:0 – Годро (Ткачак), 46:42
5:0 – Лучич (Манджипани, Дюбе), 53:13
6:0 – Ткачак (Линдхольм, Годро), 54:56
Вратари: Маркстрем 22/22 – Шестеркин 31/37.

источник: «Советский спорт»
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