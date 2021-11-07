«Амур» одержал победу над «Локомотивом» в серии буллитов спустя три очных поражения

7 ноября состоялась игра Континентальной хоккейной лиги, в которой встречались «Локомотив» и «Амур». Матч завершился победой хабаровчан со счетом 4:3 в Ярославле.

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Коршков (11, 28-я минуты) и Каюмов (22). У «Амура» поразили ворота Йордан (36), Кузнецов (46) и Николишин (53).

Отметим, что после очного противостояния на счету «Локомотива» 31 балл и седьмое место на Западе, «Амур» после сегодняшнего успеха набрал 25 очков и занимает девятое место на Востоке.

Следующий матч хабаровская команда сыграет с «Куньлунем» 15 ноября, а «Локомотив» поедет в Минск для встречи с местным «Динамо» в этот же день.

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«Локомотив» (Ярославль) - «Амур» (Хабаровск) 3:3 (1:0, 2:1, 0:2)

Голы:

1:0 - Коршков (Красковский) - 10:23

2:0 - Каюмов (Елесин, Иванов) - 21:50

3:0 - Коршков (Анисимов, Красковский) - 27:38

3:1 - Йордан (Ленц) - 35:27

3:2 - Кузнецов (Архипов) - 45:23

3:3 - Николишин (Бутузов, Бычков) - 52:01

Броски: 34-33

Штраф: 6-4.