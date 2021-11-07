ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Амур» одержал победу над «Локомотивом» в серии буллитов спустя три очных поражения

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хабаровчан.
07 ноября 2021 19:36
автор: Александр Бойченко

7 ноября состоялась игра Континентальной хоккейной лиги, в которой встречались «Локомотив» и «Амур». Матч завершился победой хабаровчан со счетом 4:3 в Ярославле.

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Коршков (11, 28-я минуты) и Каюмов (22). У «Амура» поразили ворота Йордан (36), Кузнецов (46) и Николишин (53).

Отметим, что после очного противостояния на счету «Локомотива» 31 балл и седьмое место на Западе, «Амур» после сегодняшнего успеха набрал 25 очков и занимает девятое место на Востоке.

Следующий матч хабаровская команда сыграет с «Куньлунем» 15 ноября, а «Локомотив» поедет в Минск для встречи с местным «Динамо» в этот же день.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - «Амур» (Хабаровск) 3:3 (1:0, 2:1, 0:2)

Голы:

1:0 - Коршков (Красковский) - 10:23

2:0 - Каюмов (Елесин, Иванов) - 21:50

3:0 - Коршков (Анисимов, Красковский) - 27:38

3:1 - Йордан (Ленц) - 35:27

3:2 - Кузнецов (Архипов) - 45:23

3:3 - Николишин (Бутузов, Бычков) - 52:01

Броски: 34-33

Штраф: 6-4.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Щербакова поднялась на третье место в общем зачете Гран-приАлиев: Признаю, что потерпел поражение сегодняТарасова: Щербакова - настоящий боец«Думала, умираю». Девушка Игнатьева – о панической атакеПокончил с собой, как и отец: известный хоккеист найден мертвымСтаршая дочь лучшего хоккеиста в истории - редкая красотка!
Месть Каменева. Как новичок ЦСКА решил судьбу армейского дерби
Столичные и петербургские армейцы впервые встретились в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, и команда Сергея Федорова всухую разгромила принципиального соперника (4:0) благодаря дублю и голевому пасу «перебежчика» Владислава Каменева.
Сайты пяти букмекеров отключились, Гамова вошла в жюри «Медиабитвы», William Hill показал 93-процентный рост
Обзор новостей букмекерского рынка.
«Зенит» стал невыездным? Чемпионы России потеряли очки в третьем гостевом матче подряд
В  14-м туре РПЛ «Урал» и «Зенит» в Екатеринбурге голов не забили, а питерцы с 51-й минуты играли в меньшинстве.
Из дебютанток — в лидеры золотой сборной. Как «итальянка» Самсонова вернула России титул первой команды мира
После 13-летнего перерыва женская сборная России вновь выиграла командный ЧМ - Кубок Билли-Джин Кинг. В финале турнира, проходившего в Праге, наши девушки обыграли швейцарских теннисисток – 2:0.
Усман и Намаюнас отстояли титулы, Гейджи и Чендлер устроили побоище года (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги незабываемого турнира UFC 268 в Нью-Йорке, в главном бою которого нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона.
«У «Спартака» есть атака и моменты в каждом матче, поэтому он победит «Локо» 2:0». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев разобрал для «Плеймейкера» предматчевые расклады в центральном поединке 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября, 19:00).
Король Канело! Как Альварес смачно нокаутировал Планта и стал седьмым абсолютным чемпионом мира по боксу
Мексиканец Сауль Альварес сделал то, чего все давно ждали: забрал четвертый чемпионский пояс в суперсреднем весе, нокаутировав американца Калеба Планта в Лас-Вегасе.
Гол, пас и спасительный буллит! Капризов провел лучший матч в новом сезоне НХЛ (видео)
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов во втором матче подряд забросил шайбу и отдал голевую передачу, и эти два очка вкупе с послематчевым буллитом помогли «дикарям» вырвать волевую победу в гостях у «Питтсбурга» (5:4).
Буона сера от Кассьерры! Как колумбиец из «Сочи» уничтожил оборону ЦСКА
В одном из центральных матчей 14-го тура РПЛ команда Владимира Федотова уверенно разобралась с армейцами (4:1) благодаря двум голам и двум голевым передачам Матео Кассьерры и вернулась на второе место в турнирной таблице.
А чемпионка-то — настоящая! Как Щербакова с блеском выиграла итальянский Гран-при
В Турине на 3-м этапе серии Гран-при российские фигуристки сделали победный дубль: у Анны Щербаковой – золото, у Майи Хромых – серебро.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика