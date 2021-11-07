ЦСКА победил СКА в Москве

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил СКА со счетом 4:0.

В составе москвичей дубль оформил Владислав Камененв, забив сначала в равных составах (13-я минута), а потом в большинстве (15), также численное преимущество реализовали Лукас Валльмарк (50) и Йоаким Нордстрем (58).

СКА остался с 39 очками на втором месте Западной конференции, ЦСКА набрал 35 очков и поднялся на третью строчку.

15 ноября ЦСКА примет «Северсталь», а СКА через два дня сыграет дома с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - СКА - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Каменев (Окулов, Григоренко), 12:23

2:0 – Каменев (Григоренко, Нестеров), 14:16 - Бол.

3:0 – Валльмарк (Нестеров, Каменев), 49:28 - Бол.

4:0 – Нордстрем, 57:29 - Бол.