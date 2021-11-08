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«Детройт» одержал домашнюю победу над «Вегасом», Наместников отличился заброшенной шайбой

В последних пяти встречах чемпионата «Ред Уингз» одержали две победы.
08 ноября 2021 08:16
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» – «Вегас Голден Найтс» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

У победившей команды шайбы забросили Лукас Рэймонд (9-я минута), Робби Фаббри (11), Пиус Зутер (19), Владислав Наместников (31) и Тайлер Бертуцци (60). Отметим, что российский форвард провел на льду 11 минут 27 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Соперник ответил голами Николя Руа (4) и Джонатана Маршессо (45). Нападающий Евгений Дадонов отыграл 18 минут 14 секунд и не отличился результативными действиями – его коэффициент полезности составил «-1»

Таким образом, «Детройт» одержал вторую победу кряду в КХЛ и набрал 14 очков, расположившись на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» идет девятым на Западе с 12 очками.

10 ноября «Ред Уингз» сыграют в гостях с «Эдмонтоном», а «Голден Найтс» в тот же день на своем поле примут «Сиэтл».

источник: «Советский спорт»
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