34 сэйва Варламова не помогли «Айлендерс» набрать очки в матче с «Миннесотой»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» потерпели гостевое поражение от «Миннесоты Уайлд» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев голы забили Ник Бьюгстад (30-я минута), Райан Хартман (48), Брэндон Дюхайм (50), Йонас Бродин (59) и Мэтт Дамба (60). Российский нападающий Кирилл Капризов на набрал результативных очков, отыграв 20 минут 12 секунд. Защитник Дмитрий Куликов записал на свой счет голевую передачу – его игровое время составило 17 минут 2 секунд.

У соперников две шайбы забросил Андерс Ли (20, 33). Голкипер Семен Варламов оформил 34 сэйва из 37 возможных. Отметим, что эта встреча стал первой для вратаря в нынешнем сезоне.

«Миннесота» набрала 16 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Островитяне» идут десятыми на Востоке (12 очков).

11 ноября «Уайлд» сыграют в гостях против «Аризоны», а «Айлендерс» днем позже на выезде встретится с «Нью-Джерси».