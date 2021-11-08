«Сент-Луис» в гостях уступил «Анахайму», Тарасенко не отличился голевыми действиями

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на выезде проиграли «Анахайм Дакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что первую шайбу в прошедшей встрече забросили гости – ее автором стал Брэндон Саад (1-я минута). Однако затем хозяева забили четыре гола. Результативные броски на счету Сэма Кэррика (29), Троя Терри (43), Сэма Стила (49) и Бенуа-Оливье Гру (60).

Российский форвард гостей Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут 13 секунд и заработал коэффициент полезности «-2». Его соотечественники, а именно нападающие Павел Бучневич, Иван Барбашев и Клим Костин, также покинули площадку, не набрав голевых очков.

Таким образом, «Анахайм» победил в своем четвертом матче кряду в чемпионате и набрал 15 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» идет четвертым (15 очков).

В следующем матче «Дакс» встретятся в гостях с «Ванкувером», а «Блюз» на выезде сыграет против «Виннипега». Обе встречи запланированы на 10 ноября.