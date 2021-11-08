Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» дома обыграть «Даллас»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» – «Даллас Старз» завершился победой хозяев со счетом 6:3.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал Джей Ти Миллер, отличившийся дублем на 23-й и 54-й минутах. По голу забили Элиас Петтерссон (27), Бо Хорват (29), Василий Подколзин (36) и Брок Бозер (58). Российский форвард забросил свою третью шайбу в текущем сезоне.

Соперник ответил результативными бросками Джо Павелски (14), Люка Гленденинга (30) и Райана Сутера (44). Голкипер Антон Худобин отразил 30 бросков из 35. Нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов не набрали голевых очков, отыграв 16 минут 43 секунды и 13 минут 2 секунды соответственно.

Отметим, что «Ванкувер» одержал вторую победу в последних пяти встречах чемпионата. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков. «Даллас» располагается на 12-й строчке с 10 очками.

10 ноября «Кэнакс» на своем поле сыграют с «Анахаймом», а «Старз» днем позже дома встретятся против «Нэшвилла».