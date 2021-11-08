Валерий Каменский: Каменев? Он отлично сыграл против СКА – это здорово, что талант получает шансы

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил победный результат ЦСКА в домашнем матче против СКА (4:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также поделился впечатлениями об игре форварда московской команды Владислава Каменева.

Отметим, что 25-летний россиянин отличился двумя заброшенными шайбами, а также одной результативной передачей в прошедшей встрече с петербуржцами. В нынешнем сезоне нападающий набрал 7 (3+4) очков в девяти матчах за столичную команду.

– ЦСКА выполнил задачу на игру, установку тренера, здорово отыграл в обороне, игроки много бросков поймали на себя и забили в большинстве. СКА не смог взломать защиту соперника. Каменев отлично сыграл – парень уже вжился в коллектив, начал забивать. Это здорово, что талант получает шансы. У него все впереди – команда высокого уровня, тренерский штаб хороший. Можно только пожелать удачи, – цитируют Каменского «Известия».

Добавим, что победа над СКА стала для ЦСКА третьей кряду в чемпионате. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков.

15 ноября подопечные Сергея Федорова сыграют дома против «Северстали».