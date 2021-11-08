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Дацюк может быть лишен звания почетного гражданина Екатеринбурга

Бывший нападающий сборной России получил этот статус в 2018 году.
08 ноября 2021 11:20
автор: Владислав Корегин

Экс-форварда «Автомобилиста» и сборной России Павла Дацюка могут лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга.

Отметим, что данное предложение выдвинул депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев. Специалист заявил, что 43-летний хоккеист является инвестором проекта создания 30-этажной гостиницы на месте старинного дома на улице Малышева. 6 ноября начался снос здания. При этом данный процесс не был согласован с администрацией города.

– С интересами города застройщики не посчитались. Ночью, как тати, взяли и снесли. С администрацией не согласовывали. На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого бизнесмен Павел Дацюк оставаться почетным гражданином Екатеринбурга? Я думаю, что нет. Такие действия не совместимы со статусом, который связан с «высшей степенью признательности», – цитирует Киселева портал e1.ru

Добавим, что Дацюк стал почетным гражданином Екатеринбурга в 2018 году. В составе «Автомобилиста» хоккеист находился в период с 2019 по 2021 годы. За это время он отыграл за клуб 103 матча, забросил 20 шайб и отдал 44 ассиста.

источник: E1
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