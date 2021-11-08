Дарюс Каспарайтис: Жаль, что Ковальчук так рано может закончить с хоккеем

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался по поводу назначения экс-форварда сборной России Ильи Ковальчука на пост менеджера по работе с игроками НХЛ в национальной команде.

Отметим, что 38-летний хоккеист пока не объявлял о завершении своей профессиональной карьеры. В прошлом сезоне нападающий в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина. В данный момент игрок временно находится без клуба.

– Назначение Ковальчука менеджером в сборную России на Олимпиаду? Жаль, что Илья так рано может закончить с хоккеем. Он – очень уважаемый человек. Все ребята его знают, уверен, что у Ковальчука все получится. Опять же, его все знают, он точно найдет общий язык с игроками, у Ильи полно положительных качеств, это настоящий лидер, – цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Напомним, что Олимпиада-2022 состоится в Пекине с с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Соперниками команды Алексея Жамнова станут Дания, Чехия и Швейцария.