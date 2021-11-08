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Стало известно об изменениях в составе сборной России перед стартом Кубка Карьяла

Турнир пройдет с 11 по 14 ноября.
08 ноября 2021 14:34
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба сборной России сообщила об изменениях в составе национальной команды в преддверии первого этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла.

Согласно информации источника, заявку сборной покинули шесть хоккеистов, а именно голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, защитник СКА Кирилл Кирсанов, а также нападающий Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Иван Дидковский («Динамо» Москва) и Павел Тютнев («Локомотив»).

Отмечается, что в состав команды попали вратарь Дмитрий Шугаев и форвард Даниил Вовченко, выступающие за «Северсталь», защитник Александр Елесин («Локомотив»), а также нападающие Иван Чехович («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор») и Иван Зинченко («Витязь»).

Напомним, что соревнования пройдут с 11 по 14 ноября. Вылет российской сборной в Хельсинки запланирован на 9 ноября. Подопечные Алексея Жамнова стартуют на турнире 11 ноября – команда сыграет против Финляндии. Начало встречи в 19:30 мск. Затем российская сборная встретится со Швецией (13 ноября) и Чехией (14 ноября).

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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