Стало известно об изменениях в составе сборной России перед стартом Кубка Карьяла

Пресс-служба сборной России сообщила об изменениях в составе национальной команды в преддверии первого этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла.

Согласно информации источника, заявку сборной покинули шесть хоккеистов, а именно голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, защитник СКА Кирилл Кирсанов, а также нападающий Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Иван Дидковский («Динамо» Москва) и Павел Тютнев («Локомотив»).

Отмечается, что в состав команды попали вратарь Дмитрий Шугаев и форвард Даниил Вовченко, выступающие за «Северсталь», защитник Александр Елесин («Локомотив»), а также нападающие Иван Чехович («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор») и Иван Зинченко («Витязь»).

Напомним, что соревнования пройдут с 11 по 14 ноября. Вылет российской сборной в Хельсинки запланирован на 9 ноября. Подопечные Алексея Жамнова стартуют на турнире 11 ноября – команда сыграет против Финляндии. Начало встречи в 19:30 мск. Затем российская сборная встретится со Швецией (13 ноября) и Чехией (14 ноября).