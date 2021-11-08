КХЛ засчитала «Салавату Юлаеву» техническое поражение в матче с «Трактором»

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что «Салават Юлаев» получил техническое поражение за отмененный матч регулярного чемпионата с «Трактором».

По информации источника, данное решение было принято в соответствии с пунктом 20 статьи 30 Дисциплинарного регламента лиги.

Напомним, 6 ноября КХЛ отменила встречу между уфимским и челябинским клубами в связи с тем, что в составе команды из Башкортостана заболели шесть хоккеистом. По этой причине вся команда вынуждена изолироваться на одну неделю. Речь идет о групповом заболевании, вызванном вирусом гриппа А.

Добавим, что в данный момент «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков. «Трактор» идет на второй строчке с 42 очками.