Мичков станет самым молодым игроком в истории сборной России

Тренер сборной России Олег Браташ заявил, что 16-летний нападающий СКА Матвей Мичков сыграет на Кубке Карьяла.

«Безусловно, мы везем игрока на турнир не для того, чтобы он там покушал и поспал. Мы намерены проверить всех в игре. Тем более, Мичков является кандидатом в молодежную сборную. Мы будем его проверять перед МЧМ», - приводит слова Браташа «Матч ТВ».

Таким образом, Мичков станет самом молодым хоккеистом в истории основной сборной России, обойдя Александра Овечкина, который дебютировал в национальной команда в 17 лет.