КХЛ изменила формат проведения Матча звезд

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение изменить формат проведения Матча звезд с 2022 года. Теперь команды будут собираться исходя из географического признака, а не в формате команд из дивизионов КХЛ.

В 2022 году команды будут формироваться по географическому принципу. В сборную России могут попасть только россияне, в сборную Северной Америки - хоккеисты из США и Канады, в сборную Скандинавии - представители Дании, Швеции и Финляндии, в сборную Евразии - все остальные. Матчи будут сыграны в формате «три на три».

Матч звезд КХЛ в 2022 году пройдет в Челябинске.