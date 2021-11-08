КХЛ: Введение Fan ID требует дополнительной проработки

КХЛ высказалась о возможности введения FAN ID на матчах Лиги.

«Возможное введение Fan ID - комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами. О решениях, если таковые будут приняты в отношении Fan ID, будет объявлено дополнительно», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы КХЛ.

Напомним, что данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.