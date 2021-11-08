«Спартак» уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Сибири со счетом 0:3

В составе новосибирской команды забивали Олег Ли (17-я минута), а также Михал Чайковский (31) и Валентин Пьянов (48) в большинстве.

Таким образом, красно-белые остались на восьмом месте Западной конференции с 30 очками, новосибирский клуб идет седьмым на Востоке с 27 очками.

15 ноября «Сибирь» сыграет дома против Нефтехимика», а «Спартак» на следующий день примет «Ак Барс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Ли (Литовченко), 16:20

0:2 – Чайковски (Шор), 30:03 - Бол.

0:3 – Пьянов (Йокипакка), 47:30 - Бол.