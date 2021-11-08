Алексей Жамнов - о дисквалификации Кузнецова: В этой ситуации многое зависит не от нас

Главный тренер национальной сборной России Алексей Жамнов высказался о перспективах форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова сыграть на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

— Думаю, завтра-послезавтра будем понимать наши дальнейшие действия по Евгению Кузнецову, чтобы он сыграл на Олимпийских играх. Пока шансы есть. А там, что будет дальше... Сами понимаете, что в этой ситуации многое зависит не от нас», - передает слова Жамнова «СЭ».

Жамнов также сказал, кто занимается вопросом по сокращению дисквалификации Кузнецова.

— Ковальчук все время в контакте и с НХЛ, и с профсоюзом игроков. Думаю, этот вопрос лучше задать самому Илье. Он может дать полную информацию по статусу Кузнецова», - добавил наставник.

Кузнецов был дисквалифицирован ИИХФ в 2019 году на ЧМ в Братиславе за употребление кокаина, который входит в список запрещенных веществ.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.