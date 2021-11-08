Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль признан игроком недели в НХЛ

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль был признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает твиттер-аккаунт профсоюза игроков (NHLPA).

На прошлой неделе 26-летний форвард набрал 10 (5+5) очков в трех встречах, в которых «Эдмонтон» одержал три победы. В играх с «Нэшвиллом» (5:2) и «Сиэтлом» (5:2) Драйзайтль оформил дубль, а в игре с «Рейнджерс» (6:5) забросил решающую шайбу в овертайме.

В текущем сезоне форвард возглавляет список бомбардиров НХЛ, набрав 23 очка (10+13). На втором месте располагается его одноклубник Коннор Макдэвид (22), на третьем - российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (18).

«Эдмонтон» идет на первом месте после десяти игр в таблице Западной конференции (18 баллов).