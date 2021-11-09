«Вашингтон» дома обыграл «Баффало», Овечкин отличился заброшенной шайбой и двумя ассистами

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал российский форвард столичной команды Александр Овечкин, забросивший шайбу на 29-й минуте, а также записавший на свой счет две результативных передачи.

Еще голы у хозяев забили Том Уилсон (3, 47), Коннор Макмайкл (23) и Джон Карлсон (58). Нападающий Евгений Кузнецов провел на льду 25 минут 34 секунд и сделал три ассиста. Защитник Дмитрий Орлова отличился голевой передачей, отыграв 18 минут 29 секунд.

Соперник ответил результативными бросками Коди Икина (24), Андерса Бьорка (44) и Колина Миллера (59).

Таким образом, «Вашингтон» набрал 16 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке с 12 очками.

12 ноября «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Детройтом», а «Сэйбрз» днем позже на своем поле примут «Эдмонтон».