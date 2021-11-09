«Рейнджерс» переиграли «Флориду», Шестеркин сделал 42 сэйва и был признан первой звездой матча

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Флорида Пантерз» завершился победой хозяев со счетом 4:3.

У победителей шайбы забросили Крис Крайдер (8-я минута), Адам Фокс (20), К'Андре Миллер (33) и Райан Строум (34). Российский голкипер Игорь Шестеркин оформил 42 сэйва из 45 возможных и был признан первой звездой встречи. Форвард Артемий Панарин отыграл 17 минут 34 секунды и отдал два ассиста.

Соперник ответил голами Ээту Луостаринена (41), Сэма Райнхарта (59) и Патрика Хернквиста (60). Нападающий Максим Мамин не набрал результативных очков, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Флорида» с 21 очком осталась на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» идут третьими с 17 очками.

10 ноября «Пантерз» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а клуб из Нью-Йорка четырьмя днями позже на выезде встретится с «Коламбусом».