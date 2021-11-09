«Лос-Анджелес» одержал разгромную победу над «Торонто»

Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев автором двух заброшенных шайб стал Филлип Дано, отличившийся на 34-й и 56-й минутах. По голу забили Тревор Мур (11), Андреас Атанасиу (15) и Адриан Кемпе (57). Гости ответили результативным броском Джона Тавареса (22).

Таким образом, «Лос-Анджелес» одержал свою пятую победу кряду в чемпионате и набрал 13 очков, расположившись на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В свою очередь, «Торонто» занимает пятую строчку на Востоке (15 очков).

10 ноября «Кингз» отправятся в гости к «Монреалю», а «Мэйпл Лифс» днем позже на выезде сыграют против «Филадельфии».