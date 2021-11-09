Овечкин сравнялся с Халлом по числу заброшенных шайб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз» (5:3).

В прошедшей встрече 36-летний форвард записал на свой счет 741-й гол в рамках своих выступлений в НХЛ. Тем самым, он сравнялся по данному показателю с американским хоккеистом Бреттом Халлом.

Добавим, что Халл идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

В данный момент «Вашингтон» набрал 16 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 12 ноября «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Детройтом».