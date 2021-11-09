Овечкин вышел на пятое место по числу результативных передач среди россиян в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился двумя голевыми передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз» (5:3).

Отметим, что российский форвард столичной команды имеет в своем активе 600 ассистов в рамках своих выступлений в лиге. Таким образом, он поднялся на пятое место по данному показателю среди всех российских игроков, когда-либо игравших в НХЛ. Ранее пятую строчку занимал Алексей Ковалев.

В данный момент выше Овечкина по числу голевых передач находятся лишь четыре хоккеиста, а именно Сергей Федоров (696), Евгений Малкин (680), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).