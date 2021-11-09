Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, Панарин – третьей

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего дня в регулярном чемпионате.

Отметим, что 36-летний хоккеист отличился заброшенной шайбой, а также двумя ассистами в домашнем матче против «Баффало Сейбрз» (5:3). Данный результат позволил Овечкину сравняться с Бреттом Халлом по голам в лиге, а также подняться на пятое место по количеству результативных передач среди россиян.

Второй звездой стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Филлип Дано – канадец набрал 3 (2+1) очка в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1). Тройку лучших замкнул еще один россиянин – Артемий Панарин, отдавший два голевых паса в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3).