Марьямяки покинет пост главного тренера «Йокерита» по окончании сезона-2021/22

Пресс-служба «Йокерита» сообщила о том, что главный тренер команды Лаури Марьямяки покинет свою должность по окончании текущего сезона.

Отметим, что 44-летний специалист возглавил клуб в 2017 году.

– Прошлым летом я решил, что после нынешнего сезона хочу новых испытаний. Время, проведенное в «Йокерите», было полезным, и сотрудничество с руководством клуба, тренерами, техническим персоналом и, конечно же, с игроками прошло отлично. Сейчас все внимание сосредоточено на чемпионате, потому что работа еще не завершена, – сказал Марьямяки.

По неподтвержденной информации, главными кандидатами на пост наставника клуба из Хельсинки являются Антти Пеннанен, в данный момент возглавляющий молодежную сборную Финляндии, а также экс-тренеры сборной Финляндии Кари и Юкка Ялонены.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Йокерит» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 27 матчах.