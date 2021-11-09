Алексей Бадюков: Овечкин – это один из самых великих игроков, сейчас он находится в прекрасной форме

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал текущую форму нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3) 36-летний россиянин отличился голом, а также двумя ассистами. Данный результат позволил форварду сравняться с Бреттом Халлом по числу заброшенных шайб в истории НХЛ, а также подняться на пятое место по количеству результативных передач среди россиян в лиге.

– Овечкин – это один из самых великих игроков. Об этом уже сейчас, наверное, правильно говорить. Олимпийский год дал для Александра дополнительную мотивацию – особенно тот факт, что НХЛ будет на Олимпиаде. Овечкин в данный момент находится в прекрасной форме. На Олимпиаде он будет основным игроком, который готов вести команду за собой. Это, мне кажется, основоположник успеха, – цитирует Бадюкова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Соперниками команды Алексея Жамнова станут Дания, Чехия и Швейцария.