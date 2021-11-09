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КХЛ объявила лучших игроков десятой недели регулярного чемпионата

Победители определены в четырех номинациях.
09 ноября 2021 15:17
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками десятой игровой недели регулярного чемпионата.

По информации источника, лучшим среди голкипер стал Харри Сятери, выступающий за «Сибирь». При новосибирская команда одержала две победы в трех матчах, а сам вратарь отразил 97,59% бросков при коэффициенте надежности 0,67.

Лучшим защитником стал Теодор Леннстрем из «Торпедо». На счету игрока три заброшенных шайбы и три ассиста в трех проведенных матчах.

Еще один представитель нижегородской команды, а именно Дамир Жафяров, признан лучшим нападающим. Россиянин заработал 7 (5+2) очков по итогам трех встреч.

Лучшим новичком стал форвард «Сочи» Кирилл Мельниченко, отдавший две результативных передачи в трех играх.

источник: КХЛ
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