СКА хочет обменять Вэя, игрок покинет команду в ближайшее время

Канадский нападающий петербургского СКА Линдэн Вэй в скором времени покинет команду.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», питерцы хотят обменять хоккеиста.

Напомним, форвард перебрался в северную столицу из стана московских армейцев, в составе которых становился обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне хоккеист провел 21 матч, в котором набрал 11 (5+6) очков.

Кроме того, канадец является бронзовым призером Олимпиады в Корее 2018 года.

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях крупно уступил ЦСКА со счетом 0:4. После 27 матчей питерцы с 39 очками занимают второе место в Западной конференции, уступая лишь финскому «Йокериту».